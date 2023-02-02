В Европе задержали более 40 человек, взломав мессенджер

Правоохранительные органы Бельгии, Германии и Нидерландов задержали 42 человека благодаря взлому зашифрованной системы обмена сообщениями Exclu.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Нидерландов.

По данным ведомства, мессенджер был взломан полицией, после чего детективы в течение почти полугода изучали переписки между различными преступными группировками.

В ходе рейдов были задержаны 42 подозреваемых, в том числе владельцы и администраторы Exclu. Обыски были проведены на 79 объектах, ликвидированы три лаборатории по производству наркотиков, изъяты крупные партии наркотических веществ, оружие и 4 млн евро наличными.