Пакет военной помощи Пентагона России состоит из двух частей.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, вооружения на $425 млн будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, остальные $1,75 млрд будут выделены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение Министерством обороны контрактов с производителями, а не предоставление вооружений из имеющихся у США запасов.

В пакет, согласно распространенному Пентагоном письменному заявлению, включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Райдер уточнил, что речь идет об "обычных ракетах и ракетах большей дальности".

В списке значится также 181 бронированная машина с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), артиллерийские снаряды калибра 155 мм и минометные снаряды калибра 120 мм, 190 крупнокалиберных пулеметов для борьбы с беспилотниками, 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin, 2 тыс. противотанковых ракет, противопехотные мины Claymore, различное обмундирование, в том числе для холодной погоды, и защитное снаряжение. Эти вооружения будут переданы из запасов Пентагона.

В дополнение к этому через систему USAI Вашингтон намерен выделить Киеву два огневых подразделения зенитных ракетных комплексов Hawk, зенитные орудия и боеприпасы к ним, оборудование, необходимое для "интеграции западных систем ПВО, ракет и РЛС с украинскими системами ПВО", и "оборудование, необходимое для [материальной] поддержки существующих систем ПВО Украины". Также в список включены системы борьбы с беспилотниками, 4 РЛС для систем ПВО, 20 РЛС контрбатарейной борьбы, разведывательные БПЛА Puma, высокоточные ракеты.

Райдер на брифинге уточнил, что под высокоточными ракетами, упомянутыми в списке, подразумеваются бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км. "Да, мы предоставим Украине запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Это даст возможность наносить удары большей дальности", - сказал он.

Задававший вопрос журналист отметил, что такие снаряды позволят украинским вооруженным силам наносить удары по территории Крыма. Он попросил уточнить, решил ли Вашингтон поставлять их именно с этой целью. "Когда речь идет о планах Украины и ее операциях, то, конечно же, это их решение", - ответил Райдер.

*** 21:08

Министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в $2,175 млрд.

Это подтвердил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Министерство обороны объявило сегодня о значительном новом пакете военной помощи Украине", - сообщил он, отметив, что пакет состоит из двух частей: помощь объемом в $425 млн будет выделена из запасов Пентагона, еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков.