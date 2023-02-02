Россия готовится к наступлению и «готова пустить на фарш десятки тысяч солдат»

Собеседник издания не уточнил, на каком именно направлении РФ собирается наступать. Опрошенные газетой эксперты считают, что войска России могут попытаться отодвинуть линию фронта от аннексированной части Донбасса и Крыма, предпринять попытку наступления в Запорожской области или в сторону Волыни с территории Беларуси.

Об этом сообщил источник «Новой газеты Европа» в штабе российской группировки войск, воюющих на украинских территориях.

По словам источника, российские генералы готовы «пустить на фарш» десятки тысяч военнослужащих в угоду прихоти высшего командования. При этом они не принимают в расчет никакие очевидные опасности нового маневра, утверждает он.

«Украинцы получают абсолютно точные данные обо всех наших передвижениях от западных разведок, - сказал он. - Скопить на определенном участке достаточное количество сил, не подставив их под удары HIMARS и дальнобойной артиллерии, невозможно».

Среди других проблем в ходе нового наступления РФ источник назвал сложность захвата новых территорий и городов, их дальнейшее удержание, а также неизбежное растягивание линии фронта и трудности с подвозом продовольствия и боеприпасов.

«В итоге атак нам достается вместо населенных пунктов лунный ландшафт с остатками ненавидящего нас населения. На захваченных территориях действуют диверсионно-разведывательные группы врага. Они бьют в спину, наводят артиллерию, минируют дороги, захватывают «языков». В такой обстановке удержать фронт можно только ценой огромных потерь», — заявил российский военный.