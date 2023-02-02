Латвия заявила, что трейдеры используют Турцию, Казахстан и Армению во избежание санкций против России, пишет Reuters.

Как отмечает издание, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш указал на рост европейской торговли с тремя странами, который, по его словам, был «непропорционален тому, что было в прошлом».

Он не предоставил дополнительных доказательств ухода от санкций и не уточнил, какие товары продаются, однако считает, что с этими странами, безусловно, нужно работать, чтобы привлечь их к поддержанию санкций против России.

«Кариньш сделал это утверждение после переговоров с коллегами из других членов ЕС Эстонии и Литвы, которые вместе с Латвией были одними из самых громких сторонников санкций против России после ее вторжения в Украину в 2022 году», - подчеркивает издание.