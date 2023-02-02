Нетаньяху пообещал Макрону предоставить Украине «военные штучки»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что предоставит Украине «военные штучки».
Об этом пишет The Times of Israel, ссылаясь на свои источники.
При этом, по данным издания, израильский премьер заявил в Париже в ходе общения с французским лидером, что «не может зайти слишком далеко, не спровоцировав Россию».
В канцелярии Нетаньяху представителям СМИ отказались комментировать обнародованный разговор.
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