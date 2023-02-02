Нетаньяху о тайных операциях против Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тайные операции против Ирана в конечном итоге помогают другим странам, включая Украину.
О подобной связи он рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет газета Jerusalem Post.
«Мы действуем независимо против Ирана на разных уровнях, но эта деятельность также систематически направлена на унижение или нанесение ущерба возможностям Ирана против нас. Но, конечно, это также наносит ущерб возможностям Ирана или приуменьшает их в отношении других стран», - сообщил премьер Израиля во время брифинга для журналистов, который состоялся после его встречи с французским лидером.
Вечером 2 февраля, в Елисейском дворце состоялась встреча Нетаньяху и Макрона. На ней политики обсудили меры противодействия Ирану.