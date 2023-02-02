Нетаньяху о тайных операциях против Ирана

«Мы действуем независимо против Ирана на разных уровнях, но эта деятельность также систематически направлена на унижение или нанесение ущерба возможностям Ирана против нас. Но, конечно, это также наносит ущерб возможностям Ирана или приуменьшает их в отношении других стран», - сообщил премьер Израиля во время брифинга для журналистов, который состоялся после его встречи с французским лидером.

Вечером 2 февраля, в Елисейском дворце состоялась встреча Нетаньяху и Макрона. На ней политики обсудили меры противодействия Ирану.