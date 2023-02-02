Москва обвинила Брюссель во лжи

"Боррель в привычной для него манере говорит неправду. Хотим напомнить, что Россия неоднократно на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта в Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула", - говорится в распространенном в пятницу комментарии Захаровой.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отсутствии у России политической воли для переговоров по Украине.

По ее словам, в то же время призыв главы дипломатии ЕС предоставить Киеву "средства" означает продолжение поставок вооружений и военной техники.

"Иными словами, инвестиция в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения", - отметила она.

"К тому же Боррель в день саммита ЕС-Украина в Киеве, видимо, сознательно "забыл", что указом Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с руководством России. Так что пусть весь свой пафос он обращает к украинскому руководству", - добавила дипломат.