Государственная противопожарная служба МЧС выявила ряд нарушений на объекте на территории, незаконно занятой Русланом Гаджиевым в бакинском поселке Баладжары.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в ходе осмотра объекта выяснилось:

- на объекте не был сооружен стандартный противопожарный бассейн;

- электроснабжение и электроприборы установлены не в соответствии с требованиями «Правил устройства электроприборов»;

- объект неполностью обеспечен первичными средствами пожаротушения и не обновлен состав имеющихся огнетушителей;

- объект не обеспечен громоотводом;

-территория не очищается от горючих отходов (масляные отходы, древесные отходы, сухой сорняк и т.д.).

Принимая во внимание вышеизложенное, было принято решение приостановить работу объекта. Владельцу поручили в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки.