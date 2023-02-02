Париж и Рим уладили вопрос поставок Киеву систем ПВО Mamba
Министры обороны Франции и Италии согласовали поставки Украине весной наземных систем ПВО средней дальности SAMP/T (французское название - Mamba).
Об этом сообщило французское военное ведомство.
"Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны Италии Гвидо Крозетто в ходе телефонных переговоров завершили технические обсуждения, которые ведут Франция и Италия, по поставке системы противовоздушной обороны Mamba Украине весной 2023 года, - говорится в коммюнике. - Она позволит Украине, покрывая значительную часть украинской территории, защищаться от атак беспилотников, ракет и российских самолетов".