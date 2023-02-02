Члены Совета директоров иранского производителя беспилотников попали под санкции
Власти США добавили в санкционный список членов Совета директоров иранской компании-производителя беспилотников Paravar Pars.
Об этом сообщило Министерство финансов США.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер – ред.) включило в реестр 8 руководителей компании Paravar Pars, базирующейся в Иране, в отношении которой США и Евросоюз ранее вводили санкции за производство беспилотных летательных аппаратов серии Shahed для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР)", - говорится в сообщении ведомства.