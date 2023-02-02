Одобрит ли Турция членство Финляндии в НАТО?

Турция близка к решению утвердить вступление Финляндии в НАТО еще до наступления марта.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган готов согласиться с тем, что шагов, предпринятых Хельсинки для решения проблем безопасности, было достаточно, чтобы ратифицировать членство страны в альянсе, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, это объявление может быть сделано до того, как парламент Турции уйдет на каникулы в середине марта в преддверии выборов, намеченных на май.