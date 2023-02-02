Одобрит ли Турция членство Финляндии в НАТО?
Турция близка к решению утвердить вступление Финляндии в НАТО еще до наступления марта.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган готов согласиться с тем, что шагов, предпринятых Хельсинки для решения проблем безопасности, было достаточно, чтобы ратифицировать членство страны в альянсе, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, это объявление может быть сделано до того, как парламент Турции уйдет на каникулы в середине марта в преддверии выборов, намеченных на май.
«Ратифицировать договор должны две страны - Турция и Венгрия. Мы ждем, чтобы они как можно скорее ратифицировали наши заявки», - напомнила в четверг премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти страны присоединятся к НАТО, как только все государства-члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении. Турция заблокировала процесс вступления. Анкара требует от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых Турцией в терроризме.