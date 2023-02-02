Зеленский: Россия хочет забрать восток Украины
Президент Владимир Зеленский считает, что россияне хотят реванша в конце февраля - начале весны: они хотят забрать восток Украины.
Такое заявление Зеленский сделал на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.
"Мы уже готовимся. Разведка и военные – мы считаем, что будет усиливаться давление на востоке государства. Россия хочет реванша. Реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет забрать восток. Наша задача – не дать такой возможности, не дать до момента усиления нашей армии соответствующим оружием. Считаю, что у нас есть все шансы. Также они будут хотеть вернуться и иметь реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое у них было осенью, в направлении Лиман и тому подобное. Наша устойчивость там также зависит от оружия и от мотивации", – сказал Зеленский.