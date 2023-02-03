Акция протеста азербайджанских экоактивистов и молодых добровольцев на дороге Лачин-Ханкенди, требующих прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и дачи разрешения на проведение мониторинга на месторождениях Гызылбулаг и Демирли, с высоким настроем продолжается и в ночные часы.

Несмотря на морозную погоду, в настоящее время наблюдается активность участников акции на дороге Лачин-Ханкенди.

Они скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках в связи с прекращением экологического террора.