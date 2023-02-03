Премьер Италии: Зеленский готовит план

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский работает над планом, который позволит приступить к мирному диалогу с Россией.

При этом, по ее словам, для достижения справедливого мира странам Запада необходимо усилить помощь Украине.

«Он работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир», - сказала Мелони по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Трансляцию ее выступления вел телеканал Rainnews24.