ЦРУ: Китай готовится к установлению контроля над Тайванем
По информации разведки США председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ армии быть готовой провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году.
Об этом в своем выступлении на мероприятии в Джорджтаунском университете заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, сообщает Reuters.
«Это не значит, что он решил осуществить вторжение в 2027, но это напоминание о серьезности его ориентиров и амбиций. Наши выводы в ЦРУ сводятся к тому, что я бы не стал недооценивать амбиции председателя Си Цзиньпина в отношении Тайваня», - сказал Бернс.
При этом он утверждает, что китайский лидер, вероятно, был «удивлен и выбит из колеи», когда увидел, чем конфликт в Украине обернулся для российской армии. Бернс уверен, что Цзиньпин, скорее всего, попытался извлечь из этого уроки.