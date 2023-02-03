ЦРУ: Китай готовится к установлению контроля над Тайванем

По информации разведки США председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ армии быть готовой провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году.

Об этом в своем выступлении на мероприятии в Джорджтаунском университете заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, сообщает Reuters.

«Это не значит, что он решил осуществить вторжение в 2027, но это напоминание о серьезности его ориентиров и амбиций. Наши выводы в ЦРУ сводятся к тому, что я бы не стал недооценивать амбиции председателя Си Цзиньпина в отношении Тайваня», - сказал Бернс.