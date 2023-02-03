Армянский след в подкупе Россией политиков в Европе

Россия подкупала чиновников в Европе, чтобы добиться признания аннексии Крыма и избавиться от санкций. За внесение пророссийских резолюций в парламенты своих стран европейские депутаты могли получать от 20 тысяч евро, утверждается в совместном расследовании "Важных историй", Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil.

Расследователи изучили утечку из почтового ящика сотрудника аппарата Госдумы Саргиса Мирзаханяна, координировавшего работу с европейскими политиками. Мирзаханян, как сообщается, занимался заказными публикациями в украинских и российских медиа, нанимал блогеров, организовывал пророссийские митинги, а также наладил отношения с политиками сразу нескольких стран Европы.

Это делалось, в частности, для продвижения пророссийской повестки в парламентах европейских стран. В апреле 2016 года в Совет итальянского региона Венето внесли проект резолюции о признании Крыма российским и отмене санкций, инициатором вопроса был депутат совета Стефано Вальдегамбери. За документ тогда проголосовали 27 депутатов Совета Венето.