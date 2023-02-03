Армянский след в подкупе Россией политиков в Европе
Россия подкупала чиновников в Европе, чтобы добиться признания аннексии Крыма и избавиться от санкций. За внесение пророссийских резолюций в парламенты своих стран европейские депутаты могли получать от 20 тысяч евро, утверждается в совместном расследовании "Важных историй", Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil.
Расследователи изучили утечку из почтового ящика сотрудника аппарата Госдумы Саргиса Мирзаханяна, координировавшего работу с европейскими политиками. Мирзаханян, как сообщается, занимался заказными публикациями в украинских и российских медиа, нанимал блогеров, организовывал пророссийские митинги, а также наладил отношения с политиками сразу нескольких стран Европы.
Это делалось, в частности, для продвижения пророссийской повестки в парламентах европейских стран. В апреле 2016 года в Совет итальянского региона Венето внесли проект резолюции о признании Крыма российским и отмене санкций, инициатором вопроса был депутат совета Стефано Вальдегамбери. За документ тогда проголосовали 27 депутатов Совета Венето.
В июне 2016 года Мирзаханян писал уже о "плане действий", озаглавленном "Резолюции в Австрии и Италии". В письме было указано, что теперь резолюцию будут вносить в Сенат Италии и это будет делать коллега Вальдегамбери по правой партии "Лига Севера" сенатор Паоло Тосато, утверждают расследователи.
"В конце документа в разделе "смета" говорится: "20000 EUR + 20000 EUR (внесение), в случае успешного голосования +15 000 EUR в каждом случае". Через несколько дней Тосато действительно внес в парламент проект резолюции – итальянский сенат отклонил его 27 июня", - говорится в материале.
В том же документе, как утверждается, указана смета на внесение аналогичной резолюции и в австрийский парламент: "20000 EUR, в случае успешного голосования +15 000 EUR". И исполнитель – депутат Йоханнес Хюбнер из Австрийской партии свободы. В июне 2016 года Хюбнер действительно внес такую резолюцию, но большинство депутатов ее не поддержали.
Расследователи нашли в почте Мирзаханяна аналогичные "планы действий" для Латвии, Греции и Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). Однако самым успешным проектом кремлевских политтехнологов, как отмечается, стал Кипр, где в июле 2016 года парламент все-таки поддержал аналогичную по содержанию резолюцию.