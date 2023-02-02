ВОЗ: В мире циркулирует более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса

Более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса циркулируют на настоящий момент в мире, включая XBB.1.5, распространение которого, как ожидается, будет расти.

Об этом сообщила в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Омикрон" по-прежнему является на сегодняшний день наиболее заразным вариантом коронавируса. Сейчас имеются более 600 подвидов "омикрона", которые мы отслеживаем, и подвид XBB.1.5 - один из них. То есть вирус продолжает эволюционировать", - сказала ван Керкхове.

"Мы ожидаем роста распространения XBB.1.5", - предупредила эксперт.