Молдова рассчитывает на газ из Азербайджана

"По этому соглашению газ из Азербайджана через Турцию попадет в Трансбалканский газопровод и в Румынию. Это позволит и Молдове закупать его. Мы будем пользоваться этим дополнительным источником газа", - сказал Гросу.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova.

По его словам, газ из Румынии в Молдову может быть поставлен по газопроводу Яссы - Унгены протяженностью 43,2 км, который был построен с помощью ЕС еще в 2014 году и все эти годы не использовался.

Гросу отметил, что республика, если цена будет выгодной, сможет закачивать его в подземные хранилища соседних стран, так как своих у нее нет.

Пропускная способность газопровода из Румынии составляет 1,5 млрд кубометров в год, тогда как республика вместе с непризнанным Приднестровьем потребляет до 3 млрд кубометров.