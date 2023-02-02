В публикации отмечается, что это основное место базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

Китайский аэростат приближается к находящейся в центре США базе ВВС Уайтмен в Миссури.

Между тем в США решили не сбивать зонд.

«Президент США Джо Байден согласился с военными, которые рекомендовали не сбивать залетевший на территорию страны китайский зонд», - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает The Washington Post.

По ее словам, Байдену доложили о случившемся и он попросил представить варианты ответа. Военные «настоятельно рекомендовали» не сбивать аэростат, который Соединенные Штаты называют зондом-шпионом, из-за возможной угрозы для населения от обломков.

Американский лидер выразил согласие, рассказала Жан-Пьер.

«Очевидно, что президент всегда будет ставить безопасность американского народа на первое место. Мы внимательно следим за зондом и держим все варианты на столе», - сказала представитель Белого дома.

Ранее представитель МИД КНР уточнил, что "аэростат прибыл из Китая и его назначение носит гражданский характер, в частности зонд используется для метеорологических исследований". По его словам, "из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса".

Тем не менее, в США назвали зонд "шпионским".