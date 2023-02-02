Евросоюз и G7 согласовали потолок цен для российского дизтоплива

Руководители стран Евросоюза и G7 согласились на введение потолка цен на дизельное топливо из России на уровне в $100 за баррель, сообщает в субботу Bloomberg.

"G7 и ЕС установили потолок для дизтоплива из РФ на уровне $100", - пишет агентство.

Оно поясняет, что G7 в этом вопросе согласилась с предложением ЕС.

Кроме того, по сообщению западных СМИ, стороны согласились и с европейским предложением о потолке в $45 за баррель для наименее дорогостоящих российских нефтепродуктов.