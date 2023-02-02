Не обидеть Рахбара, с ведома которого Армению… самое актуальное
Когда так или иная страна политически нерукопожатна, экономически разорена и раздираема изнутри острыми социальными противоречиями, сильные лидеры пытаются понять причины этой деградации и найти выход из кризиса, а слабые – создают коллективный образ врага, чтобы свалить на него всю вину за происходящее.
Если вслушаться в риторику лидеров Ирана, звучащую на протяжение последних десятилетий, невольно приходишь к выводу, что то жалкое состояние, до которого была доведена страна с почти 90-миллионным населением – это не следствие средневекового догматизма, коррупции и паталогического невежества режима аятолл, а результат «коварных происков врагов», к которым не так давно был причислен и Азербайджан....
В чем же наша страна так провинилась перед своим южным соседом, что вместе с США, Великобританией, Саудовской Аравией, Израилем, Канадой оказалась в одном «списке врагов»?
Ведь Азербайджан знал какую экономическую, финансовую и военную помощь Тегеран оказывал, да и продолжает оказывать Армении - стране, которая в течение тридцати лет держала под оккупацией азербайджанские территории, разорвал дипломатические отношения с Исламской республикой?
Разве в ходе 44-дневной войны, следствием которой стали разгром армянской армии и деоккупация наших земель, хотя бы один азербайджанский снаряд упал на территорию Ирана?
Разве кто-то из представителей Азербайджана, не говоря уже о главе нашего государства, позволял себе в Лиге исламских государств или на других международных площадках публичную критику рахбара Али Хаменеи или других руководителей Исламской республики?
Не было ничего подобного! Не было и быть не могло! А потому, остается лишь предположить, что вся «вина» Азербайджана заключается в том, что за последние десятилетия наша страна выдвинулась в ряды динамично развивающихся государств со стабильной политической системой, передовой, высокотехнологичной экономикой и, что особенно раздражает Тегеран, одной из самых боеспособных армией ХХI века.
Ну и, конечно же, Азербайджан «провинился» перед Ираном тем, что проводит многовекторную внешнюю политику, основанную на принципах национальных интересов, равноправия и взаимного уважения.
Но разве хоть один представитель Азербайджана обещал режиму аятолл не поддерживать связи со странами, занесенными Тегераном в список своих «заклятых врагов»? Не крепить стратегический союз с братской Турцией? Не налаживать взаимовыгодные отношения со странами Евросоюза? Не превращаться в региональную державу?
И если на протяжение тридцати лет оккупации наших земель, вся поддержка Ирана, оказываемая Азербайджану, сводилась к пустопорожней риторике о «братстве двух шиитских народов» и декларациям о «поддержке территориальной целостности Азербайджана», то почему наша страна должна была отказаться от военно-стратегического сотрудничества с Израилем? Чтобы, не приведи Господь, не обидеть рахбара, с ведома которого Армению - страну, оккупировавшую «братский шиитский народ», Иран бесперебойно снабжал электроэнергией, продовольствием и медикаментами?
Современный мир очень жесток и прагматичен, в чем все мы в очередной раз убеждаемся на примере событий вокруг войны в Украине.
Азербайджан не только выбрал свой путь в сообществе и взаимодействии с цивилизованным миром, он также обрел надежных стратегических союзников и партнеров, чтобы идти этой дорогой и не сворачивать с неё. О том, насколько это удается, свидетельствуют растущая стратегическая значимость Азербайджана, его лидерство в Движении неприсоединения, его экономическая мощь, во многом обеспечивающая сегодня энергетическую безопасность Европейского Союза.
Главная цель Азербайджана – это подписание мирного соглашения с Арменией, достижение регионального мира, который откроет колоссальные экономические перспективы для всех государств Южного Кавказа. И в этой связи принципиально важно понять, кем по отношению к Азербайджану на самом деле является Исламская республика?
Если врагом, то почему иранские руководители продолжают на официальном уровне заверять нас в своих «братских чувствах» и в «вечной дружбе двух шиитских народов, которых хотят рассорить наши враги»?
Ну, а если другом, то откуда столько злобы в лозунгах иранской пропаганды, столько ненависти в публикациях иранских СМИ, столько угроз и провокационных заявлений со стороны представителей КСИР?
Худшее, что может быть в отношениях между двумя соседними странами – это лицемерие. Особенно, лицемерие на уровне высшего руководства.
«Лживое лицо скроет все, что задумало коварное сердце», - писал Шекспир.
Похоже, в случае с Ираном, оно уже даже не скрывает…