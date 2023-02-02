Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 04:13

Когда так или иная страна политически нерукопожатна, экономически разорена и раздираема изнутри острыми социальными противоречиями, сильные лидеры пытаются понять причины этой деградации и найти выход из кризиса, а слабые – создают коллективный образ врага, чтобы свалить на него всю вину за происходящее. Если вслушаться в риторику лидеров Ирана, звучащую на протяжение последних десятилетий, невольно приходишь к выводу, что то жалкое состояние, до которого была доведена страна с почти 90-миллионным населением – это не следствие средневекового догматизма, коррупции и паталогического невежества режима аятолл, а результат «коварных происков врагов», к которым не так давно был причислен и Азербайджан.... В чем же наша страна так провинилась перед своим южным соседом, что вместе с США, Великобританией, Саудовской Аравией, Израилем, Канадой оказалась в одном «списке врагов»?

Ведь Азербайджан знал какую экономическую, финансовую и военную помощь Тегеран оказывал, да и продолжает оказывать Армении - стране, которая в течение тридцати лет держала под оккупацией азербайджанские территории, разорвал дипломатические отношения с Исламской республикой? Разве в ходе 44-дневной войны, следствием которой стали разгром армянской армии и деоккупация наших земель, хотя бы один азербайджанский снаряд упал на территорию Ирана? Разве кто-то из представителей Азербайджана, не говоря уже о главе нашего государства, позволял себе в Лиге исламских государств или на других международных площадках публичную критику рахбара Али Хаменеи или других руководителей Исламской республики? Не было ничего подобного! Не было и быть не могло! А потому, остается лишь предположить, что вся «вина» Азербайджана заключается в том, что за последние десятилетия наша страна выдвинулась в ряды динамично развивающихся государств со стабильной политической системой, передовой, высокотехнологичной экономикой и, что особенно раздражает Тегеран, одной из самых боеспособных армией ХХI века. Ну и, конечно же, Азербайджан «провинился» перед Ираном тем, что проводит многовекторную внешнюю политику, основанную на принципах национальных интересов, равноправия и взаимного уважения.