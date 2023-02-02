США могут передать Украине средства, конфискованные у россиянина

Прокурор окружного суда в Нью-Йорке Пол Гардеф постановил конфисковать у российского бизнесмена и владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева $5,4 млн на его счете в банке США, сообщил Reuters. Средства могут пойти на помощь Украине.

В декабре 2022 года прокуратура США потребовала изъять $5,4 млн, которые хранятся на заблокированном счете Малофеева в Sunflower Bank в Денвере. По версии прокуратуры, он пытался перевести их своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году. Малофеев не стал оспаривать решение суда о конфискации, отмечает агентство.

Как отмечает Reuters, решение суда в Нью-Йорке стало первым постановлением с тех пор, как в США подтвердили планы передать часть активов российских граждан и компаний, конфискованных из-за санкций, в пользу Украины.

В конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, по которому Минюст США сможет передать часть конфискованных российских активов Госдепартаменту, напоминает Reuters. Эти средства ведомство может направить на помощь Украине. Также в Минюсте США работает группа по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов. Ее глава Эндрю Адам подтверждал планы передать часть российских активов в пользу Украины.