Леонид Швец, автор haqqin.az 10:23

Спортсменов России и Беларуси не пустят на Олимпиаду. Во всяком случае, такая перспектива все четче вырисовывается после заявления министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука о том, что участие представителей Беларуси и РФ может привести к бойкоту летних Олимпийских игр 2024 года, которые должны пройти в Париже. Борничук оценил число стран, готовых присоединиться к бойкоту, в четыре десятка, что обессмыслит проведение соревнований. После российского вторжения в Украину с территории Беларуси Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отказывать россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях. А 25 января МОК изменил позицию и предложил делать исключение для спортсменов, которые будут выступать не под национальным флагом, в нейтральном статусе, при этом окажутся не замечены в активной поддержке войны.

Последнее условие не такое и простое. Кремль старается заручиться поддержкой спортсменов. Так, на знаменитом митинге 18 марта 2022 года в Лужниках, посвященном годовщине присоединения Крыма, а на самом деле ставшем акцией, пропагандирующей войну в Украине, заметную роль играли трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный победитель Игр пловец Евгений Рылов, знаменитые гимнастки сёстры-близнецы Дина и Арина Аверины, олимпийские чемпионы Пекина в командных соревнованиях фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина, серебряные призёры ОИ-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Некоторые из них сами принимают участие в боевых действиях. Недавно прошло сообщение о гибели российского серебряного призера чемпионата Европы 2010 года по карате, генерального секретаря федерации киокушин-карате Сергея Увицкого, который добровольцем отправился воевать в Украину. А как измерять уровень поддержки «СВО» в других случаях? Недаром Владимир Зеленский сразу заявил о своем разочаровании позицией главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха: «Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью», - и предложил свозить руководителя МОК в Бахмут. Президент Украины объявил о начале "марафона честности", цель которого, по его словам, - «очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить представителей России в мировой спорт». Министр спорта Украины Вадим Гутцайт, сам олимпийский чемпион по фехтованию, рассказал, что на войне уже погибли по меньшей мере 220 украинских спортсменов и тренеров. Чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился к Томасу Баху с призывом не предавать олимпийский дух и не становиться «соучастником этой отвратительной войны».