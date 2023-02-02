Олимпийское движение предает Украину война миров
Спортсменов России и Беларуси не пустят на Олимпиаду. Во всяком случае, такая перспектива все четче вырисовывается после заявления министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука о том, что участие представителей Беларуси и РФ может привести к бойкоту летних Олимпийских игр 2024 года, которые должны пройти в Париже. Борничук оценил число стран, готовых присоединиться к бойкоту, в четыре десятка, что обессмыслит проведение соревнований.
После российского вторжения в Украину с территории Беларуси Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отказывать россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях. А 25 января МОК изменил позицию и предложил делать исключение для спортсменов, которые будут выступать не под национальным флагом, в нейтральном статусе, при этом окажутся не замечены в активной поддержке войны.
Последнее условие не такое и простое. Кремль старается заручиться поддержкой спортсменов. Так, на знаменитом митинге 18 марта 2022 года в Лужниках, посвященном годовщине присоединения Крыма, а на самом деле ставшем акцией, пропагандирующей войну в Украине, заметную роль играли трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный победитель Игр пловец Евгений Рылов, знаменитые гимнастки сёстры-близнецы Дина и Арина Аверины, олимпийские чемпионы Пекина в командных соревнованиях фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина, серебряные призёры ОИ-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Некоторые из них сами принимают участие в боевых действиях. Недавно прошло сообщение о гибели российского серебряного призера чемпионата Европы 2010 года по карате, генерального секретаря федерации киокушин-карате Сергея Увицкого, который добровольцем отправился воевать в Украину. А как измерять уровень поддержки «СВО» в других случаях?
Недаром Владимир Зеленский сразу заявил о своем разочаровании позицией главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха: «Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью», - и предложил свозить руководителя МОК в Бахмут. Президент Украины объявил о начале "марафона честности", цель которого, по его словам, - «очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить представителей России в мировой спорт».
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт, сам олимпийский чемпион по фехтованию, рассказал, что на войне уже погибли по меньшей мере 220 украинских спортсменов и тренеров. Чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился к Томасу Баху с призывом не предавать олимпийский дух и не становиться «соучастником этой отвратительной войны».
Жестче всех выступил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который написал в твиттере: «МОК — промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что RU-деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Не так ли, господин Бах?».
Усилия Украины не допустить российских и белорусских спортсменов, судя по заявлению польского министра, дают серьезные плоды. На 10 февраля назначена встреча министров спорта около сорока стран, включая, помимо государств Евросоюза, Великобританию, Австралию, Канаду, Южную Корею и Японию, где будет обсуждаться общая позиция по возможному участию «нейтральных» россиян и белорусов в Олимпиаде.
Камиль Бортничук утверждает, что рано пока, за полтора года до игр, говорить об окончательном решении: «Я бы дал МОК шанс на саморефлексию, еще не прижимая их к стене». «Еще» тут ключевое слово.