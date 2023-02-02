В Пакистане заблокировали «Википедию»

Международная онлайн-энциклопедия Wikipedia («Википедия») была заблокирована в Пакистане после того, как сервис не выполнил требование властей об удалении «богохульного» контента, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представительницу управления по телекоммуникациям страны Малахат Обейд.

По ее словам, власти по-прежнему ведут переговоры с онлайн-энциклопедией и рассматривают возможность разблокировки платформы, если необходимый контент будет полностью удален. На удаление аморального контента руководство страны давало «Википедии» 48 часов.

Представитель онлайн-энциклопедии не ответил на запрос Bloomberg. Агентство напомнило, что законодательство Пакистана допускает смертную казнь для всех, кто оскорбляет ислам.

В прошлые годы Пакистан также блокировал крупные медиаресурсы из-за аморального контента. Так, в 2013 году в стране запретили пользоваться видеохостингом YouТube на три года, а в 2020 и в 2021 годах запрет коснулся соцсети коротких видео TikTok.