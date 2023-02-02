Путешественники из 12 стран начали поездку в Карабах ФОТО
Началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников, представляющих 12 стран, сформированной в Великобритании. Путешественники находятся в Азыхской пещере в Ходжавендском районе Азербайджана.
Группу сопровождает известный азербайджанский путешественник Мехрадж Махмудов.
В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России.