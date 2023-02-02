Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 10:38

Азербайджанский газ широко шагает по Европе. Под аплодисменты европейской общественности, поскольку поставки из Баку существенно помогли европейцам в преодолении энергетического кризиса, вызванного политикой России. Вчера цена на газ в Европе «в моменте» стала дешевле, чем в США. Пессимистические предсказания о «замерзнувшей этой зимой Европе» не сбылись, а пророчества о цене газа для европейцев в размере пяти тысяч долларов так и остались влажными мечтами недоброжелателей – и все это, в том числе, благодаря поставкам из Азербайджана.

В 2022 году поставки газа из Азербайджана в Евросоюз увеличились на 40%, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. «Роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы и в стабильности газоснабжения немалая. Хотим продолжить наше сотрудничество», - сказала она на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. А это означает, что азербайджанский газ и далее будет увеличивать свою долю на европейском рынке, дополнительным доказательством чему служит подписанное на днях соглашение между SOCAR и Romgaz, согласно которому с 1 апреля 2023 года в Румынию будут транспортироваться дополнительные объемы азербайджанского газа. «Гарантии доступности каспийского газа для европейского рынка, представленные Азербайджаном и лично президентом Алиевым, обеспечили столь необходимую стабильность и предсказуемость на очень напряженном для рынков этапе», - считает президент Румынии Клаус Йоханнис. Цифры говорят сами за себя: если в 2021 году экспорт природного газа Азербайджана только на рынки Евросоюза составлял 8,2 миллиарда кубометров, то в 2022-м он уже равнялся 11,3 миллиарда кубометров, а в нынешнем, 2023-м, составит не менее 11,6 миллиарда кубометров. Общий же объем природного газа, который Азербайджан в 2023 году намерен экспортировать, составит, примерно, 24 миллиарда кубометров. Для сравнения: в 2021 году за рубеж было продано 19 миллиардов кубометров природного газа.