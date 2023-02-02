Азербайджан спасает Старушку наш комментарий
Азербайджанский газ широко шагает по Европе. Под аплодисменты европейской общественности, поскольку поставки из Баку существенно помогли европейцам в преодолении энергетического кризиса, вызванного политикой России.
Вчера цена на газ в Европе «в моменте» стала дешевле, чем в США. Пессимистические предсказания о «замерзнувшей этой зимой Европе» не сбылись, а пророчества о цене газа для европейцев в размере пяти тысяч долларов так и остались влажными мечтами недоброжелателей – и все это, в том числе, благодаря поставкам из Азербайджана.
В 2022 году поставки газа из Азербайджана в Евросоюз увеличились на 40%, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. «Роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы и в стабильности газоснабжения немалая. Хотим продолжить наше сотрудничество», - сказала она на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.
А это означает, что азербайджанский газ и далее будет увеличивать свою долю на европейском рынке, дополнительным доказательством чему служит подписанное на днях соглашение между SOCAR и Romgaz, согласно которому с 1 апреля 2023 года в Румынию будут транспортироваться дополнительные объемы азербайджанского газа.
«Гарантии доступности каспийского газа для европейского рынка, представленные Азербайджаном и лично президентом Алиевым, обеспечили столь необходимую стабильность и предсказуемость на очень напряженном для рынков этапе», - считает президент Румынии Клаус Йоханнис.
Цифры говорят сами за себя: если в 2021 году экспорт природного газа Азербайджана только на рынки Евросоюза составлял 8,2 миллиарда кубометров, то в 2022-м он уже равнялся 11,3 миллиарда кубометров, а в нынешнем, 2023-м, составит не менее 11,6 миллиарда кубометров. Общий же объем природного газа, который Азербайджан в 2023 году намерен экспортировать, составит, примерно, 24 миллиарда кубометров. Для сравнения: в 2021 году за рубеж было продано 19 миллиардов кубометров природного газа.
Баку в очередной раз подтвердил свою ответственность как международный партнер. Условия подписанного им 18 июля 2022 года с руководством ЕС «Меморандума о взаимопонимании и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом в области энергетики» Азербайджаном выполняются безукоризненно, что только повышает авторитет Баку на международной арене.
Ильхам Алиев пообещал европейцам, что Азербайджан станет одним из самых надежных гарантов его энергетической безопасности, – и Баку исполняет свое обещание. Это уже стало трендом, который не в состоянии переломить ни международное армянское лобби, хотя еще и продолжает пытаться это сделать, ни недоброжелатели Баку в Европе.
Но такая ситуация возникла не сама по себе. Она – итог напряженной работы азербайджанского и турецкого руководства. Два сложных и капиталоемких проекта, лежащих в основе нынешних газовых успехов Баку, были реализованы за достаточно короткое для таких инициатив время.
Во-первых, TANAP, он же - Трансатолийский газопровод. Решение о его строительстве было принято в 2012 году. А 30 ноября 2019 года в городе Ипсала в турецкой провинции Эдирне состоялось уже официальное открытие той его части, что соединяется с Европой.
Спустя год был запущен TAP, Трансадриатический газопровод, который соединил границу Турции с югом Италии для доставки азербайджанского газа на европейский рынок. И с 31 декабря 2020 года товарный природный газ из Азербайджана транспортируется в Европу.
Скептики, критиковавшие и даже высмеивавшие проект «Южного газового коридора», оказались посрамлены. Недооценивать возможности Азербайджана и союза Анкара-Баку всегда чревато конфузом. А ведь на очереди – грандиозные планы Баку в области зеленой энергетики. К 2027 году Азербайджан планирует произвести вместе с одним из своих стратегических инвесторов 3 гигаватта ветровой и 1 гигаватт солнечной энергии. При этом 80 процентов выработанной энергии пойдет на экспорт.
Не приходится сомневаться, что и эта задача будет выполнена. Азербайджан не привык отступать, а значит, все что он планирует – будет исполнено.