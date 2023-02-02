Смертельное ДТП в Баку

На проспекте З.Буниатова в Наримановском районе столицы в результате ДТП погиб водитель автомобиля.

Как сообщается, жительница столицы Гюльнара Эйнуллаева, 1981 года рождения, не справилась с управлением и, переехав разграничитель, столкнулась с автомобилем, которым управлял житель столицы Саид Гурбанов, 1990 года рождения.

В результате Гурбанов погиб на месте происшествия, Эйнуллаева и ее пассажиры Ниджат Багиров, 2000 года рождения, и Сабухи Аббасов, 1981 года рождения, были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту в Управлении полиции Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ведется расследование.