Бердымухамедов меняет высших чиновников

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания Государственного совета безопасности сменил руководство Министерства национальной безопасности, Миграционной службы и Верховного суда страны, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

«В связи с переходом на другую работу глава государства освободил полковника Гурбанмырата Аннаева от должности министра национальной безопасности Туркменистана», - сообщили на телеканале.

Новым министром национальной безопасности Туркменистана назначен полковник Назар Атагараев, который до этого с 25 августа 2021 года занимал пост председателя Государственной миграционной службы Туркменистана.

Гурбанмырат Аннаев занимал должность министра национальной безопасности с 12 февраля 2020 года.

Новым председателем Государственной миграционной службы Туркменистана назначен полковник Батыр Волсахатов.

В связи с переходом на другую работу глава государства освободил от должности председателя Верховного суда Туркменистана Гуванчмырата Усанепесова. Новым главой Верховного суда назначен Бегенч Ходжамгулыев, занимавший до этого пост председателя Ашхабадского городского суда.

Гуванчмырат Усанепесов занимал должность председателя Верховного суда Туркменистана с 6 января 2021 года.

В ходе заседания президент также освободил с формулировкой «в связи с переходом на другую работу» двух заместителей главы Верховного суда - Оребая Мухаммедова и Мусамырата Союнова.