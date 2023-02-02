В Минфин Нахчывана пришли с проверками

Проверки в ведомстве стартовали еще 14 декабря, но затем были прекращены.

Отметим, что министр финансов Нахчыванской АР Рафаил Алиев был задержан в ноябре прошлого года в ходе операции Службы государственной безопасности. Р.Алиев был доставлен в Баку, где Сабаильский районный суд заключил его под стражу сроком на 4 месяца.

Р.Алиев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении государственных средств на 144 миллиона манатов.