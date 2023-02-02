Медведев угрожает «ударами возмездия»
Ответ в случае ударов по Крыму и вглубь России (Вооруженными силами Украины) будет «быстрым, жестким и убедительным», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Россия не ставит перед собой никаких ограничений в виде ответа на атаки, в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия. Если Украина попытается наносить удары по Крыму, будут удары возмездия, запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. Те, кто рассуждает, что отправка оружия Украине Западу поспособствует началу переговоров, не правы, результат будет прямо противоположный», - сказал Медведев.