Боевик-исламист Османов жалеет, что поехал в Сирию

Как сообщает haqqın.az, дело ведет судья Джавид Гусейнов. Согласно обвинительному заключению, в 2013 году Акиф Османов вместе с Эльшадом Джафаровым и Джавидом Агджабековым вылетели из Гянджи в Турцию, а оттуда в Сирию. В этой стране «братья по оружию» участвовали в боевых действиях в составе вышеупомянутой группировки. В ходе боев Османов был ранен.

Акиф Османов вину по предъявленным обвинениям не признал. Он заявил, что в боях участия не принимал, а оружие использовал только на проводимых боевиками учениях. Ранение подсудимый, по его словам, получил, когда «помогал осажденным»: «Я вернулся в Турцию в январе 2014 года, два года прожил в Стамбуле. Нас, пятерых человек, арестовали как членов террористической группировки ИГИЛ по жалобе соседей. В 2017 году прошел суд, мы подали апелляцию на принятое решение и в октябре 2021 года были оправданы. А апреле 2022 года меня депортировали из Турции и задержали в аэропорту», — говорится в заявлении Османова.

Подсудимый заявил, что очень жалеет о решении поехать в Сирию: в Азербайджане он был обеспеченным человеком. Османов добавил, что много лет не видел жену и детей.

Суд продолжится 7 февраля.

Отметим, что в результате расследования уголовного дела выяснилось, что Османов проходил боевую подготовку в лагере боевиков-исламистов в сирийском городе Атма. Затем участвовал в боях в составе группировки «Азери Джамаат». Следователи также установили, что Османов пользовался фальшивым узбекским паспортом, чтобы избежать преследования со стороны правоохранителей. Акиф Османов был задержан во время спецоперации Службы государственной безопасности Азербайджана в мае 2022 года и привлечен к уголовной ответственности. Суд заключил его под арест.