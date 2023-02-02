В России заявили о войне на Южном Кавказе в случае своего поражения
Поражение России в Украине «грозит серьезной дестабилизацией на евразийском пространстве и реанимирует множество замороженных конфликтов», заявил российский политолог Дмитрий Тренин по видеотрансляции на конференции «Армения и глобальное противостояние Россия-Запад: итоги 2022 года» в Ереване.
«От исхода украинского конфликта многое зависит в Евразии и, в том числе на Кавказе. В результате победы России, которая вполне ожидаема с точки зрения ресурсов, мотивации и ставок, - ситуация в Евразии будет более стабильной. Победа создаст для России новые возможности выступать в качестве системообразующей державы. Если же этого не произойдет, то нас ждут новые конфликты и нестабильности, в том числе на Южном Кавказе», - отметил Тренин.