Милли Меджлис объявил конкурс

Аппарат Милли Меджлиса Азербайджана впервые объявил конкурс для приема на вакантные должности государственной службы по специальности юриста.

Как сообщили haqqın.az в отделе парламента по связям с общественностью и прессой, конкурс проводится в два этапа - письменный экзамен и собеседование.

На этапе письменного экзамена конкурса будут проверены теоретические знания кандидатов и знание законодательства страны.

На этапе собеседования будет определен уровень знаний кандидатов в области права, в том числе конституционного, уголовного, административного, гражданского, налогового, финансового, трудового права и права социального обеспечения, а также общее мировоззрение, умение разъяснять смысл правовых норм, свободно излагать свои мысли и выводить логические заключения.

Заинтересованные лица могут отправить свои резюме по электронному адресу [email protected] Прием документов продлится до 3 марта 2023 года. Предпочтение в конкурсе будет отдано лицам, имеющим опыт в сфере нормотворческой деятельности.