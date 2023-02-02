Американский эксперт: Нападение на посольство Азербайджана - тревожный звонок

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране должно послужить тревожным звонком для всего международного сообщества, написал старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи в статье в газете Arab News.

По мнению эксперта, нынешнюю напряженность между Ираном и Азербайджаном «невозможно переоценить».

Как считает Коффи, коренная причина этой напряженности находится в Туркменчайском договоре 1828 года между двумя империями - Россией и Ираном, который установил границу между этими двумя государствами по реке Араз. «В Иране проживают миллионы этнических азербайджанцев, и все время раздаются призывы к независимости и самоопределению, может, и не столь громкие. В то время как Азербайджан официально воздерживается от публичных комментариев об азербайджанском меньшинстве в Иране, в Баку прекрасно осведомлены о ситуации», - пишет автор.

Он также отмечает, что Азербайджан, являясь одним из немногих населенных преимущественно шиитами регионов мира, никогда не попадал под контроль или влияние Ирана.

Эксперт, комментируя азербайджано-израильские отношения, говорит, что обе страны поддерживают тесные отношения друг с другом: «Крупнейшее в мире полностью еврейское поселение за пределами Израиля находится в Азербайджане, и Баку поставляет Израилю около 40 процентов своей нефти».

«В последние годы отношения между Ираном и Азербайджаном внешне оставались теплыми, но подспудно – напряженными», - подчеркивается в статье.

В свете вышеперечисленных событий эксперт особо подчеркнул тесные отношения между официальным Тегераном и Ереваном, добавив, что во время Второй Карабахской войны Иран позволил России использовать свою территорию для пополнения военных запасов Армении.

«В прошлом Иран использовал Армению для обхода международных экономических санкций. Можно также отметить растущее военное сотрудничество между двумя странами. Иран дает Армении беспилотники и противотанковое оружие. По данным Госдепартамента США, в 2008 году Армения даже предоставила Ирану ракеты и автоматическое оружие, которые использовались против американских войск в Ираке», - пишет он.

«С 2020 года Иран проводит крупномасштабные военные маневры вдоль своей границы с Азербайджаном, чего раньше не было. В октябре прошлого года иранские военные даже отрепетировали военную переправу через Араз. Неудивительно, что Азербайджан счел это провокационным шагом», - подчеркнул автор статьи.