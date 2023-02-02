Афганцы пытались попасть из Ирана в Азербайджан

2 февраля в 16:25 на территории службы пограничной заставы отряда «Лянкяран» войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Сым Астаринского района, пограничный наряд задержал двух лиц, пытавшихся нарушить государственную границу в направлении из Ирана в Азербайджан, сообщили в пресс-центре ГПС.

В ходе расследования было установлено, что задержанными являются граждане Афганистана - Раджа Мохаммед Гочумухаммед оглу, 2003 года рождения, и Захидулла Махсил Мохаммедгол оглу, 2006 года рождения.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.