Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:45

В последнее время практически все азербайджанские СМИ опубликовали обращение к президенту Ильхаму Алиеву, подписанное «Группой приватизационных чеков», которая представляет интересы сотен тысяч семей. В обращении на имя главы государства была поднята болезненная тема ваучеров, оборот которых был незаконно приостановлен более двенадцати лет назад. Чтобы иметь полное представление о масштабах и актуальности этой проблемы, необходим небольшой исторический экскурс. Как известно, частной собственности в Советском Союзе не было, а потому, в процессе перехода постсоветских республик на капиталистические рельсы почти сразу же возник вопрос справедливого распределения между рядовыми гражданами огромной государственной собственности, доставшейся в наследство от распавшегося СССР.

Словом, не было ничего удивительного в том, что процесс приватизации госимущества в молодых независимых государствах, не имевших, к тому же, соответствующего опыта, проходил весьма болезненно, вызывая резкое недовольство граждан. Хотя, казалось бы, ну что проще – оценить совокупность имущества, подлежавшего приватизации, после чего разделить полученную сумму на число граждан страны. Задача и в самом деле простая. Но только в том случае, если организаторы приватизации собирались поступить именно так и не иначе. К примеру, в 1992 году населению соседней России бесплатно раздали приватизационные чеки номиналом в 10 тысяч неденоминированных рублей каждый и с указанием конкретных сроков их действия. Через год стоимость чеков в результате инфляции упала до цены бутылки водки, а вскоре истекли и сроки приватизации. В результате процесс приватизации в России с треском провалился, а имущество, принадлежавшее народу, перешло в руки новоявленных олигархов.

Учитывая все это, команда реформаторов, которую сплотил вокруг себя общенациональный лидер Гейдар Алиев, проявила максимум ответственности, чтобы в процессе приватизации госимущества в Азербайджане свести на нет вероятность подобных искажений. В отличие от России, на азербайджанских чеках не был указан ни денежный номинал, ни сроки их действия. Определенная Законом о приватизации доля имущественного эквивалента оформлялась в форме приватизационных чеков, являвшихся, по сути, государственными ценными бумагами. Стоимость каждого такого чека составляла 1/32.000.000 (по четыре чека на 8 миллионов населения Азербайджана) от всего госимущества. Все тем же законом эта доля имущественного эквивалента защищалась и от инфляции. В результате мы стали очевидцами и первой, и второй программ приватизации в Азербайджане, по итогам которых сотни тысяч граждан нашей страны стали акционерами, а порой и владельцами отдельных объектов, выставляемых для продажи на приватизационные аукционы. Многие граждане по разным причинам продали свои чеки - это не запрещалось законом, поскольку чеки не были именными, что позволяло гражданам продавать их не только в специализированных точках, но и на черном рынке.

Но было также немало и тех, кто не торопился расставаться с ценными бумагами и даже скупал их для участия в приватизации приглянувшихся им объектов. Очевидное преимущество чеков заключалось в том, что они гарантировали право собственности на 50 процентов госимущества, подлежащего приватизации, еще 15 процентов имущества отдавались в льготном порядке работникам данного объекта, и только 35-процентная доля подлежала продаже за деньги. Сказать, во сколько раз сегодня могла возрасти с учетом инфляции реальная рыночная стоимость приватизационных чеков, очень трудно, если вообще возможно. Но их владельцам пока явно не до того. Дело в том, что с 2011 года действие всех поправок к Закону о приватизации было приостановлено. А вместе с ними фактически был приостановлен и оборот приватизационных чеков. Причем, приостановлен не только с нарушением конституционных прав граждан и Закона о приватизации, но и без указания сроков, когда оборот чеков может быть восстановлен. Вот так не мудрствуя лукаво десятки, а то и сотни тысяч граждан Азербайджана были лишены законного права на приватизацию госимущества, которое они до сих пор не могут восстановить. Тем не менее, даже по прошествии двенадцати лет многие эксперты-правоведы продолжают говорить о незаконности приостановки действия Закона о приватизации, а граждане, у которых остались приватизационные чеки, все еще сохраняют надежду на то, что их права будут восстановлены.

И у этой надежды есть реальная основа: граждане, которые по разным причинам не успели или не захотели продать приватизационные чеки, просят сегодня президента Ильхама Алиева устранить несправедливость, допущенную двенадцать лет назад по вине отдельных чиновников, и восстановить справедливость. Может показаться, что в обращении есть доля определенного противоречия – хотя оборот приватизационных чеков был приостановлен по указу главы государства, люди, тем не менее, обращаются именно к нему. Но если вдуматься, все закономерно. Как выясняется, подавляющее большинство владельцев чеков убеждено, что ни один указ не может противоречить Конституции и законодательству. Которые тем более были подписаны общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. А потому винят в своих бедах группу высокопоставленных чиновников, которым каким-то образом удалось убедить действующего главу государства поставить подпись под текстом указа. Наверняка многие усомнятся в этой версии. Ведь прежде чем попасть на подпись президента страны любой документ проходит несколько стадий согласования. С другой стороны, президент Ильхам Алиев не раз признавался, что чиновники зачастую искажают истину, а потому призывал население, сталкивающееся с несправедливостью, обращаться непосредственно к нему. Откровенность главы государства окончательно убедила владельцев ценных бумаг, что за указом, подписанным президентом, стояло стремление конкретных чиновников добиться ситуации, при которой расплачиваться за госимущество станут не приватизационными чеками, а наличными деньгами.