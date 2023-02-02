Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Вашингтон и призвал усилить военную поддержку Украины.

Об этом сам Джонсон сообщил в своем твиттере.

«Я выступаю за то, чтобы дать Украине все необходимое для победы над Путиным. Соединенные Штаты сделали так много - поэтому я приехал, чтобы поблагодарить их и сказать: «Боже, благослови США», - отметил экс-глава британского правительства.

Джонсон обнародовал видео, в котором заявил, что поражен солидарностью республиканцев и демократов, а также обеих палат Конгресса, разделяющих мнение о полной поддержке Украины.

По его словам, украинцам нужно дать все необходимое и как можно скорее - это будет самым лучшим решением Соединенных Штатов и сохранит средства американских налогоплательщиков.