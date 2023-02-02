Russia Today уходит из Германии

Немецкое подразделение российского телеканала Russia Today - RT DE Productions - заявило о прекращении своей деятельности в Германии. Заявление опубликовано на сайте телеканала.

«RT DE Productions с сожалением сообщает о решении прекратить журналистскую деятельность компании в Германии. Тем не менее, контент и репортажи RT DE останутся доступными для вас на этом веб-сайте», - говорится в сообщении.

Согласно телеканалу, решение о прекращении деятельности было связано с «репрессивными ограничениями свободы прессы и средств массовой информации в ЕС», а также «огромным давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц».

В свою очередь глава немецкой редакции RT Динара Токтосунова пояснила, что телеканал был вынужден прекратить свою деятельность в Германии из-за девятого пакета санкций ЕС, который перекрыл финансирование RT DE Productions. Она также отметила, что канал продолжит работу из Москвы.