Научно-исследовательский институт кардиологии министерства здравоохранения проводит международную научно-практическую конференцию «Кардиоонкология: современные взгляды на проблему» в рамках «Года Гейдара Алиева».

В церемонии открытия приняли участие замминистра здравоохранения Ильгар Гасымов, председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, завотделом медицинского планирования Госагентства по обязательному медстрахованию Хикмет Ибрагимли, проректор Азербайджанского медицинского университета Рауф Байларов, а также известные ученые из Турции и Азербайджана и депутаты.

В начале мероприятия был показан документальный фильм, подготовленный Научно-исследовательским институтом кардиологии в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Замминистра здравоохранения Ильгар Гасымов отметил исключительную роль общенационального лидера Гейдара Алиева в истории азербайджанской государственности. Он сказал, что одним из важнейших направлений деятельности Гейдара Алиева являлось здоровье народа, развитие здравоохранения и медицинской науки, подготовка образованных и профессиональных медицинских кадров.

Председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов подчеркнул важность конференции для медицины и науки Азербайджана, а также отметил актуальность проблемы кардиоонкологии в стране.