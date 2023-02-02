В Грузии бьют тревогу из-за россиян

Опрос граждан Грузии показал, что почти 70% респондентов обеспокоены массовым приездом россиян в страну и опасаются негативных последствий этого.

«Учитывая то, что сейчас происходит в Грузии, и какую позорную политику проводит наше правительство, я думаю, что это даже не в полной мере показывает ту картину, которую мы имеем сейчас. Я думаю, что для страны, которая имеет такую большую опасность, как Россия, иметь российских граждан в таком количестве на своей территории опасно для безопасности Грузии», - сказала Мамулашвили.

Она отметила, что русские, бегущие от войны в Грузию, являются оксюмороном: «Страна оккупировала 20% нашей территории, и эти люди приезжают к нам как беженцы. Такого явления я не видела в своей жизни ни в одной стране. И опять-таки масса, которая сбежала и от санкций, и от мобилизации, конечно, первой пришла в Грузию, потому что у нас есть граница с этой страной», - сказала Мамулашвили.

По ее данным, границу Грузии пересекли 1,3 млн человек из России и около 300 тысяч из них остались в стране. «300 тыс. - это около 8%. Такого даже во времена Советского Союза в Грузии не было», - отметила она. По мнению Мамулашвили, россияне, оставшиеся в Грузии, не чувствуют никакой ответственности за действия и политику российских властей.