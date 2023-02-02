Турция перепродает России американские товары

Турецкие компании в 2022 году в обход санкций экспортировали в Россию на десятки миллионов долларов машин, электроники, запасных частей и других товаров, необходимых РФ для ее Вооруженных сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, торговые данные показывают, что по меньшей мере 13 турецких компаний экспортировали товаров на общую сумму не менее $18,5 млн, включая пластмассы, резиновые изделия и транспортные средства как минимум 10 российским компаниям, находящимся под санкциями США за их роль в войне России против Украины.

Согласно данным, проанализированным WSJ, турецкие компании отправили как минимум три партии товаров американского производства.

Турецкие компании также отправили в Россию лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары на $15 млн в нарушение американского экспортного контроля.

Данные показывают, что Россия приобрела у Турции рулевые колеса для грузовиков и американские фильтры для двигателей. Россия импортировала конвейеры и элеваторы американского производства почти на $8 млн в нарушение экспортного контроля США.

Как сообщается, на этой неделе высокопоставленные чиновники Министерства финансов США посетили Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, чтобы пресечь российские сети военных закупок в регионе.

«Министерство финансов продолжит активно применять свои санкции, а лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потенциально потерять доступ к рынкам G7», - говорится в заявлении Министерства финансов о визитах на Ближний Восток на этой неделе.

МИД Турции, а также Минпромторг и Федеральная таможня России не ответили на запросы о комментариях по поводу экспорта.

Среди попавших под санкции российских компаний, получивших товары из Турции, были дочерняя компания российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение», производящая системы вооружения для ВМФ России, и «Промтехнология», попавшая под санкции за производство винтовок для российских Вооруженных сил.

Турецкая сторона заявляет, что хотя в целом выступает против антироссийских санкций, но будучи страной НАТО соблюдает их и просит США предоставить основания для своих подозрений.