Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Соглашения между правительством Азербайджана, правительством Турции и правительством Туркменистана о торгово-экономическом сотрудничестве».
Данное соглашение было подписано 14 августа 2022 года в городе Туркменбаши.
После вступления в силу соглашения, министерство экономики Азербайджана обеспечит реализацию его положений. Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики направит уведомление правительствам Турции и Туркменистана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.