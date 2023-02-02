В Украине не боятся угроз Медведева

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Русской службе «Голоса Америки» в пятницу отразил реакцию официального Киева на сообщение о новом пакете военной помощи от США.

В частности, он подтвердил, что Украина получит реактивные снаряды с радиусом поражения 150 км, но при этом указал на необходимость получить снаряды с радиусом поражения 200-300 км.

«150 км решают проблемы (ликвидации российских) складов оперативно-тактического направления, а Крым находится на расстоянии более 200 км. Там размещены основные стратегические склады (армии РФ), и там находится ключевой ресурс для снабжения всех (российских) группировок по линии фронта, включая и Донецкую, и Луганскую области», – отметил Подоляк.

Ранее сообщалось, что Украина взяла на себя обязательство не наносить удары вглубь территории России. При этом, украинские силы имеют полное право поражать цели на территории аннексированного Крыма, подчеркнул Михаил Подоляк.

«Международное право категорично: Донбасс и Крым - это территория только Украины, и у РФ нет там юридического присутствия. Поэтому незаконные власти и военные базы могут быть уничтожены в рамках международного права, чем мы и будем заниматься», - резюмировал он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму и вглубь России (Вооруженными силами Украины) ответ будет «быстрым, жестким и убедительным»: «Россия не ставит перед собой никаких ограничений в виде ответа на атаки, в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия. Если Украина попытается наносить удары по Крыму, будут удары возмездия, запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. Те, кто рассуждает, что отправка оружия Украине Западом поспособствует началу переговоров, не правы, результат будет прямо противоположный», - сказал Медведев.