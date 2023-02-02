МИД Франции о том, на каком основании НАТО помогает Украине

НАТО не находится в военном конфликте с Россией, а поставки оружия государству, которое ведет самооборону, происходит по правилам ООН, заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

«НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией. Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, - это предусмотрено статьей 51 Устава ООН - не являются совместным участием в военных действиях», - сказала Лежандр в интервью телеканалу RTVI в субботу.

Она подчеркнула, что вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не актуален.

Пресс-секретарь МИД Франции также заявила о желании Парижа сохранить диалог с Москвой.

«Важен сам факт того, что мы сохраняем открытым этот (звонки Макрона Путину) канал коммуникации, и также важен факт, что мы стараемся продвигать определенные вопросы, поднятые украинцами», - отметила Лежандр.