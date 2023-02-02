Сенсация в Премьер-лиге: «Карабах» потерял очки в Гяндже ВИДЕО
Сегодня стартовал 21-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Тур начался с сенсации. В Гяндже занимающий 9-е место «Кяпяз» смог отобрать очки у «Карабаха» - 1:1. На 24-й минуте Муса Гурбанлы вывел гостей вперед, однако на 49-й минуте Ахмед Айзайя сравнял счет, и этот гол оказался последним в матче.
Стоит сказать, что «Карабах» лишь в третий раз теряет очки в нынешнем чемпионате. В 21 матче команда Гурбана Гурбанова одержала 18 побед и 3 раза сыграла вничью.
Остальные матчи 21-го тура будут сыграны 5 и 6 февраля. 5 февраля: «Зиря» - «Габала» (16:00), «Нефтчи» - «Сумгаит» (18:30). 6 февраля: «Шамахы» - «Туран-Товуз» (14:00), «Сабах» - «Сабаил» (18:00).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 57 очков (21 матч)
2. «Сабах» - 49 (20)
3. «Нефтчи» - 41 (20)
4. «Зиря» - 31 (20)
5. «Габала» - 26 (20)
6. «Туран-Товуз» - 17 (20)
7. «Шамахы» - 16 (20)
8. «Сумгаит» - 15 (20)
9. «Кяпяз» - 14 (21)
10. «Сабаил» - 13 (20).