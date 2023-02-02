Госдеп США ответил на обвинения турецкого министра

Любые намеки на то, что правительство США участвует или поддерживает усилия по запутыванию Турции, являются ложными, заявили в Госдепе США, отвечая на слова министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, который ранее обвинил посла США в Анкаре в попытках «взбудоражить» Турцию и призвал «убрать грязные руки» от своей страны.

«Турция является давним и ценным союзником НАТО и партнером США в области безопасности. Государственный департамент США не имеет более высокого приоритета, чем защита и безопасность граждан США за границей. Посольства и консульства США за рубежом выпускают оповещения, чтобы информировать граждан США в режиме реального времени об определенных событиях и изменениях, происходящих в регионе. Это делается независимо от двусторонних политических или экономических соображений», - отметили в Госдепе.