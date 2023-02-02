МИД Франции отказался комментировать сожжение Корана

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр попросила прервать интервью после вопроса о сожжении Корана у турецкого посольства в Стокгольме. Видео ее интервью было опубликовано на странице RTVI в YouТube в субботу.

Отвечая на вопрос о перспективах вступления в НАТО Швеции и Финляндии, Лежандр заявила, что Париж желает успешного завершения этой процедуры «как можно скорее». «Это сигнал, который мы посылаем всем нашим партнерам по НАТО, включая Турцию», - сказала она.

Когда же ее попросили в этом контексте прокомментировать ситуацию с сожжением Корана в Швеции и реакцию Турции, она отказалась давать ответ. «Думаю, что это не относится к теме нашего разговора. Может быть мы на этом и закончим? Мы уже общаемся больше двадцати минут», - сказала она.

21 января прошла акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. После этого отношения между двумя странами обострились, и в Анкаре заявили, что не одобрят заявку королевства на вступление в НАТО, пока оно не выполнит обязательства в рамках подписанного с Турцией меморандума о противодействии терроризму.