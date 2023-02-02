В России задержали граждан СССР

Четырех россиян, называющих себя гражданами СССР (организация, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), задержали в Хабаровске по делу о подготовке госпереворота, сообщают российские телеграм-каналы.

Согласно данным, участники движения в соцсетях вербовали военных для свержения власти. Против задержанных ведется следствие.

31 января в городе Анапа задержали четырех членов «Профсоюза СССР», которые пытались заказать убийство судебного пристава. Их схватили в тот момент, когда они передавали канистры с зажигательной жидкостью внедренным в их группу полицейским из числа сотрудников Центра противодействию экстремизма. По их заданию «киллеры» должны были поджечь дом и автомобиль госслужащего.