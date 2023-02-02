79 азербайджанских тренеров по дзюдо примут участие в международных сборах

C 6 по 18 февраля в Баку пройдут заключительные сборы в рамках стартовавшей в марте 2022 года программы тренерского сертификата Академии Международной федерации дзюдо (IJF). В мероприятии, организованном Национальным олимпийским комитетом и Федерацией дзюдо Азербайджана (ACF) будут проэкзаменованы 79 тренеров по дзюдо.

Программа, реализуемая при финансовой поддержке Фонда олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета и технической поддержке Международной федерации дзюдо, из-за количества участников будет состоять из двух частей.

Семинар и экзамен будут проводить директор Академии IJF Энвик Галеа, программный руководитель Академии Тибор Козла, спортивный директор Академии Даниэль Ласкау и другие специалисты (всего 10 экспертов).

После усовершенствования знаний по технике дзюдо и приемам тренеры сдадут экзамен по практике.

Согласно правилам Академии IJF, итоговые семинары и экзамены обычно проводятся в заранее определенных зарубежных странах. Однако принимая во внимание большое количество участников из Азербайджана, впервые было принято решение организовать итоговые семинар и экзамен в нашей стране и только для тренеров, представляющих Азербайджан.

Следует отметить, что в результате сотрудничества АCF с Академией, начавшегося в марте 2022 года, в указанной программе было задействовано более 80 тренеров. 79 тренеров, успешно сдавших экзамены по теории, получили возможность сдать очный экзамен и получить соответствующий сертификат. Плату за участие тренеров в программе сертификации взяла на себя ACF.

Учитывая потребность Азербайджана в воспитании тренеров международного уровня, НОК с 2016 года регулярно оказывает поддержку подобным курсам. Для таких курсов, организованных при финансовой поддержке Фонда олимпийской солидарности, эксперт-спикер назначается только соответствующей международной спортивной федерацией.