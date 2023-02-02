Названы причины давления США на Ливию

Директор ЦРУ Уильям Бернс в середине января требовал от командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, чтобы тот изгнал ЧВК «Вагнер» из страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и ливийских силовиков.

Директор ЦРУ посетил Ливию на фоне опасений, что российская ЧВК может получить доступ к нефти. В ходе визита Бернс предостерег Хафтара от размещения в стране «вагнеровцев».

Директор ЦРУ также встретился в Триполи с премьер-министром Абдулом Хамидом Дбейбом. После нее Минфин США признал частную военную компанию транснациональной преступной организацией.